За добу 3 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 особі, одужали 13 383 пацієнти, госпіталізували 1 776 осіб, летальних випадків із коронавірусом – 235.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Деталі: У попередні два дні кількість одужань була більшою за кількість нових випадків, однак позитивна динаміка щодо менших темпів поширення коронавірусу зберігаються.

Найбільшу кількість підтверджених випадків у четвер зареєстрували м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Серед нових 15,1 тисячі хворих: 649 дітей та 681 медпрацівник.