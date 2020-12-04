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15,1 тисячі нових хворих і 13,4 тисячі одужань від COVID за добу в Україні 

П'ятниця, 4 грудня 2020, 08:15
УП

За добу 3 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 особі, одужали 13 383 пацієнти, госпіталізували 1 776 осіб, летальних випадків із коронавірусом – 235.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов 

Деталі: У попередні два дні кількість одужань була більшою за кількість нових випадків, однак позитивна динаміка щодо менших темпів поширення коронавірусу зберігаються. 

Найбільшу кількість підтверджених випадків у четвер зареєстрували м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Серед нових 15,1 тисячі хворих:  649 дітей та 681 медпрацівник.

 

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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