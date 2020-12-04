За добу 3 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 особі, одужали 13 383 пацієнти, госпіталізували 1 776 осіб, летальних випадків із коронавірусом – 235.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов, дані РНБО

Деталі: У попередні два дні кількість одужань була більшою за кількість нових випадків, однак позитивна динаміка щодо менших темпів поширення коронавірусу зберігається. Минулої п'ятниці, 27 листопада, було 16 218 нових випадків, наприклад.

Найбільшу кількість підтверджених випадків у четвер зареєстрували м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

Летальних випадків найбільше сталося у Дніпропетровській області (34), Києві (26), Львівській (24), Донецькій (21), Одеській (20) та Сумській (17) областях.

Серед нових 15,1 тисячі хворих: 649 дітей та 681 медпрацівник (дані МОЗ), 407 правоохорнців та 183 військовослужбовці (дані МВС та Міноборони).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіла 787 891 особа, з них 397 809 осіб одужали, а 13 195 пацієнтів померли. Зараз мають коронавірус 376 887 жителів України.

З березня проведено вже 4 702 234 тестування методом ПЛР. За останню добу здійснено 48 028 ПЛР-тестувань і 26 852 ІФА-тестувань (загалом 74 880 тестувань).

Нагадаємо: 3 грудня у світі діагностували рекордні 678 тисяч заражень COVID-19. Померли за попередню добу 12 679 пацієнтів.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП