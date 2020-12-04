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Українські прикордонники не чули жодних пострілів на кордоні і чекають зустрічі з представниками РФ

П'ятниця, 4 грудня 2020, 11:28
Українські прикордонники не чули жодних пострілів на кордоні і чекають зустрічі з представниками РФ

Державна прикордонна служба України не фіксувала порушень, але перевіряє інформацію, поширену ФСБ Росії про стрілянину на кордоні, і місцевість, де нібито стався інцидент.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За інформацією, що надійшла від російських прикордонників до Держприкордонслужби близько 11.00, подія, начебто, відбулася опівночі за московським часом. Зазначу, що прикордонні наряди Державної прикордонної служби України не фіксували жодних пострілів поряд кордону з Росією.

Крім того, російська сторона, до цього негайно не інформувала українських прикордонників про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону. На даний час додатково перевіряється ділянка місцевості, яку вказує суміжна сторона, де могло відбутися порушення кордону".

Деталі: За вищевказаним фактом співробітники ДПСУ поінформували взаємодіючі органи. Також відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які зазначає російська сторона.

Що передувало: ПС ФСБ РФ заявило про ситуацію на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон з України. За їхніми словами,  при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, інші втекли на територію України.

Українська правда

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Теми: кордон
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