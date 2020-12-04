Росія заявила про перестрілку на кордоні з Україною
Федеральна служба безпеки Росії заявила, що на кодоні з Україною трапилася перестрілка.
Джерело: російське видання "РИА Новости"
Деталі: Повідомляється, що з території України троє осіб намагалися перейти кордон Росії "на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях".
У російському відомстві заявили, що під час перестрілки одна людина загинула, двоє зникли. Вони нібито повернулися на територію України.
UPD: Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у коментарі "УП", що прикордонники не фіксували жодних порушень, але перевіряють інформацію, поширену ФСБ Росії про стрілянину на кордоні, і місцевість, де нібито стався інцидент.
Ще пізніше Державна прикордонна служба повідомила, що росіяни не надали жодних доказів порушення групою осіб кордону з України та вогневого протистояння.