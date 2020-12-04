Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Росія заявила про перестрілку на кордоні з Україною

П'ятниця, 4 грудня 2020, 11:06

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що на кодоні з Україною трапилася перестрілка.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що з території України троє осіб намагалися перейти кордон Росії "на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях".

У російському відомстві заявили, що під час перестрілки одна людина загинула, двоє зникли. Вони нібито повернулися на територію України.

UPD: Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у коментарі "УП", що прикордонники не фіксували жодних порушень, але перевіряють інформацію, поширену ФСБ Росії про стрілянину на кордоні, і місцевість, де нібито стався інцидент.

Теми: ФСБРосіяУкраїназброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаСоціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків

Росія заявила про перестрілку на кордоні з Україною

Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19

МОЗ пропонує локдаун після Нового року 

Позитивна динаміка зберігається: 15,1 тисячі хворих із COVID, 13,4 тисячі одужань

фото, відео"Схеми" показали елітне життя тимчасового "головного слідчого" СБУ

Усі новини...
ФСБ
Росія заборонила співробітникам ФСБ і розвідникам мати дозвіл на проживання за кордоном
Західні спецслужби з'ясували, хто отруїв Навального – Guardian
У Росії ФСБ схопила керівництво "Церкви останнього заповіту"
Останні новини
13:55
Кернес не встигає на засідання міськради 9 грудня, але сесію можуть "посунути"
13:50
Вчитель з Індії виграв $1 млн премії Global Teacher Prize і віддав половину
13:48
відеоВ Одесі депутати від ОПЗЖ, "За майбутнє" й Шарія заблокували облраду
13:37
Більше 60% росіян незадоволені роботою чиновників – опитування
13:35
Випускників шкіл хочуть звільнити від підсумкової атестації у 2021 році, але не скасувати ЗНО
13:31
Верховний суд Нідерландів відмовив РФ у відтермінуванні виплати $50 млрд у справі "ЮКОСа"
13:24
У разі посилення карантину гроші на допомогу ФОПам виділять із COVID-фонду – закон
13:17
Снайпер бойовиків поранив бійця ООС
13:12
Нардепи підтримали закон про списання податкових боргів до 3060 гривень
13:02
Рада повернула покарання за брехню в декларації
Усі новини...