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Росія заявила про перестрілку на кордоні з Україною

П'ятниця, 4 грудня 2020, 10:06
Росія заявила про перестрілку на кордоні з Україною

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що на кодоні з Україною трапилася перестрілка.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Деталі: Повідомляється, що з території України троє осіб намагалися перейти кордон Росії "на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях".

У російському відомстві заявили, що під час перестрілки одна людина загинула, двоє зникли. Вони нібито повернулися на територію України.

UPD: Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив у коментарі "УП", що прикордонники не фіксували жодних порушень, але перевіряють інформацію, поширену ФСБ Росії про стрілянину на кордоні, і місцевість, де нібито стався інцидент.

Ще пізніше Державна прикордонна служба повідомила, що росіяни не надали жодних доказів порушення групою осіб кордону з України та вогневого протистояння.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФСБРосіяУкраїназброя
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