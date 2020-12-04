У Тихановської показали 6 сценаріїв розвитку ситуації в Білорусі

Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Олександр Добровольський розповів про шість можливих сценаріїв розвитку ситуації в Білорусі.

Джерело: сайт Тихановської

Деталі: За його словами, в ситуації, що склалася, події можуть розвиватися за такими сценаріями:

Нові вибори в результаті переговорів

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко готовий до переговорів і призначає переговорну групу. З боку протестуючих в переговорах бере участь призначена Тихановською переговорна група, яка співпрацює з Координаційною радою.

Нові вибори, оскільки посада президента стає вакантною

Тут є кілька підпунктів: втеча Лукашенка з країни, подача у відставку, арешт. При такому розвитку подій необхідно скликати круглий стіл за участю представників уряду, Тихановської та Координаційної ради, щоб вирішити, як проводити вибори.

Ще один варіант - вступ Тихановської на посаду виконуючої обов'язки президента, вона ж і організовує вибори.

Посилення режиму, масові репресії, можливе введення надзвичайного або воєнного стану

Лукашенко може підписати указ про надзвичайний або воєнний стан, ввести комендантську годину на частини території країни, закрити кордони, обмежити пересування по країні, десятки тисяч людей - в ув'язненні, опозиція – у підпіллі.

Спроби Лукашенка затягнути час з обіцянкою конституційної реформи в надії, що протести вщухнуть

Проводяться всебілоруські народні збори, на яких приймається проект зміни Конституції. У цій ситуації Лукашенко не зможе розраховувати на суспільну підтримку, криза державного управління і економічна криза будуть посилюватися. Акції протесту будуть тривати, набуваючи нових форм.

На думку Добровольського, Лукашенко навряд чи піде на оголошення нових виборів. Він буде затягувати нинішню невизначену ситуацію, яка в будь-який момент може призвести до загострення кризи.

Введення в Білорусі російських військових і поліцейських формувань

Росія може ввести війська і поліцейські сили, посилаючись на зобов'язання в рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) та/або прохання самого Лукашенка. Лукашенко або відсторонюється від посади, або позбавляється реальної влади. Відбувається розкол в силових структурах. Формується рух опору. Починаються масові протести, з'являються осередки збройних зіткнень. Вводяться жорсткі санкції проти керівництва Білорусі і Росії. У Росії починаються хвилювання. У Росії досить ресурсів на підтримку ситуації протягом кількох років. Однак ситуація стає нестабільною. Будуть тенденції перетікання сценарію в сценарій 1 або 2. При цьому суспільні настрої приведуть до появи масового антиросійського руху. Відносини з Росією будуть безнадійно зіпсовані.

Номенклатурний або військовий переворот. Відсторонення Лукашенка від влади

У разі номенклатурного перевороту група високопоставлених чиновників усуває Лукашенка від влади. Наслідок: перетікання в сценарій 2.

Військовий переворот передбачає, що підрозділи силових структур беруть під контроль ситуацію, нейтралізують репресивні підрозділи і усувають Лукашенка від влади. Наслідки: Перетікання в сценарій 2 або період воєнного стану, а потім перетікання в сценарій 2.

На думку Добровольського, тільки перші два сценарії стійкі і можуть мати стабільні наслідки. Результатом їх реалізації є розв'язання базового протиріччя (народ відмовив Лукашенку в довірі і вимагає його відходу, але Лукашенко відмовляється йти).

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