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Снайпер бойовиків поранив бійця ООС

П'ятниця, 4 грудня 2020, 12:17
Снайпер бойовиків поранив бійця ООС

Снайпер бойовиків поранив українського військовослужбовця у районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ).

Джерело: Facebook-сторінка Тристоронньої контактної групи

Деталі: У п’ятницю 4 грудня о 10:46 у районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера отримав поранення український військовослужбовець.

Повідомляється, що він знаходиться у лікувальному закладі, а його стан стабільний.

Українська сторона через координаційний механізм ввела "режим тиші", до СММ ОБСЄ направили письмове повідомлення.

Спостережна група СЦКК наразі здійснює заходи щодо верифікації події.

Українська правда
Теми: ООСвійна
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