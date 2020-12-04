Снайпер бойовиків поранив бійця ООС
П'ятниця, 4 грудня 2020, 13:17
Снайпер бойовиків поранив українського військовослужбовця у районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ).
Джерело: Facebook-сторінка Тристоронньої контактної групи
Деталі: У п’ятницю 4 грудня о 10:46 у районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера отримав поранення український військовослужбовець.
Повідомляється, що він знаходиться у лікувальному закладі, а його стан стабільний.
Українська сторона через координаційний механізм ввела "режим тиші", до СММ ОБСЄ направили письмове повідомлення.
Спостережна група СЦКК наразі здійснює заходи щодо верифікації події.
Українська правда