Київ святковий у карантин: купи сувенір під ялинкою і піди новим маршрутом

Цього року у киян буде три новорічних ялинки – на Софійській площі, біля Арки дружби народів та на Контрактовій площі: їх об'єднають маршрутом, завдяки якому сподіваються уникнути скупчення людей на локаціях.

Джерело: представники Київської міської державної адміністрації на брифінгу, "Радіо Свобода" та "Укрінформ"

Деталі: Свята традиційно триватимуть із 19 грудня по 19 січня, але запалення головної ялинки країни відрізнятиметься від минулорічних.

Замість звичайної різдвяної зони на Софійській площі влада міста організувала пішохідний маршрут, повідомив начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проектів апарату КМДА Кирил Воронін.

Головна ялинка України буде на Софійській площі, однак не буде фудкортів, концертів, анімаційних програм.

Киян та гостей міста на Софійській площі чекатимуть арт-інсталяції, сувеніри, напої та снеки, сказав Воронін.

Новий новорічний маршрут ітиме від Арки Дружби народів до пішохідно-велосипедного мосту, далі – до Алеї художників, Андріївського узвозу та Контрактової площі.

Уздовж маршруту, зазначив Воронін, будуть розміщені арт-інсталяції в рамках проєкту "Парад культур".

Директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова додала, що на Контрактовій площі працюватиме ковзанка, а під Аркою Дружби народів вдруге відбудеться "Сніг-фест".

Пряма мова Вороніна: "Завдяки такому рішенню, по-перше, ми забезпечимо комфортні умови для пересування всіх гостей та киян саме тому, що ми не будемо перекривати центральну частину міста.

По-друге, розвантажимо центральну частину міста від припаркованих автівок і будемо спонукати киян не стояти на місці, рухатися від однієї інсталяці до іншої вздовж усього маршруту, який складає близько 8 кілометрів в обидва боки".

Пряма мова Попової: "Цього року не буде традиційних фестивальних подій. Ви не знайдете велику сцену, яка традиційно останні 5 років була на Софійській площі й тішила нас чудовими концертнии програмами. Цього року цього не буде, ми будемо убезпечувати всі локації від скупчення людей. Тому ми всіх закликаємо: є можливість купити сувеніри й піти далі.

В нас цього року абсолютно інший формат щодо ялинки. Ялинка в нас штучна, адже дійсно цей рік незвичайний. Ми дослухаємося до всіх ваших критик. Подивимося, наскільки це буде цього року, тому що ми зробили абсолютно незвичну для нас ялинку, оформили її незвично".

Цьому передувало: Наприкінці листопада у Києві почали монтувати новорічну ялинку на Софійській площі, цього року її увінчає золотавий капелюх.

Організатор святкувань FolkUkraine повідомляв, що ялинка на Софійській площі буде штучною, 31-метровою, під нею буде хатка-"пеньок". Тематика свята – "Казковий ліс".

Організатори зазначають, що у разі запровадження урядом жорсткішого карантину, всі події, такі як засвічення ялинки, репортажі з прикрашених локацій, транслюватимуться онлайн. Також можливе огородження території під ялинкою.