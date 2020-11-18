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Без їжі і великого концерту, але з магією: як у Києві гулятимуть Новий рік

Середа, 18 листопада 2020, 12:49
Без їжі і великого концерту, але з магією: як у Києві гулятимуть Новий рік
Фото Folk Ukraine

Святкування Нового 2021 року у Києві вперше планується без фудкортів, великих концентрів та масових гулянь через пандемію коронавірусу, однак сюрпризи для киян і гостей міста все ж готують.

Джерело: засновник проекту FolkUkraine, який кілька років організовує новорічні святкування у столиці, Ігор Добруцький у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Наближається Новий рік. Ми, звісно, готуємось. А щодо обмежень – які будуть діяти в Україні – таких ми будемо дотримуватись. Наразі у нас декілька планів щодо святкування є.

Єдине що – ми відмовились однозначно від фудкорту, де треба щось готувати. Залишимо щось легеньке, що можна за склом зробити і з вікна подати – кава, чай, какао, глінтвейн – це лишиться і буде у маленьких будиночках. Можливо, ще будуть сувеніри трошки. Все інше – концерти, святкування дня Святого Миколая – на це все буде обмеження".

Деталі: За словами Добруцького, наразі не планується навіть великого концентру у новорічну ніч. Поки лиш готують запалення ялинки – 19 грудня о 19:00. Однак як саме відбуватиметься святкування, наразі невідомо, Організатори слідкують за епідеміологічною ситуацією і кажуть що готові вносити корективи.

Ялинка на Софійській площі цього року буде штучною і заввишки 31 м. Замість зірки на ній буде капелюх, оскільки тематика цьогорічного свята "Казковий ліс", а прикрашатимуть її шишки, жолуді, білочки, грибочки тощо. 

 

Фото Folk Ukraine

Новорічне дерево буде готове за 2 тижні і коштуватиме 5-7 млн грн. Однак оплатять це спонсори та рекламодавці. З міського бюджету, за словами Добруцького, коштів не витрачатимуть.

Він також пояснив, що від живої ялинки відмовились, оскільки на ім’я мера Києва надійшло багато звернень з проханнями не рубати сторічне дерево, а замінити його на штучне.  

Під ялинкою буде пеньок площею 100 м кв. У ньому планувалося розташувати кафе, але через карантин від цієї ідеї відмовились.

Прикрасять ялинку понад 1,5 тисячі іграшок та понад 10 км гірлянд.

Добруцький вірить, що "з приходом Миколая коронавірус почне відступати і до Різдва його вже не залишиться". Тому для киян готують два катки – на Подолі та біля Арки дружби народів. Крім того, буде гірка на Подолі. Усе це працюватиме з дотриманням карантинних заходів. 

 

Фото Folk Ukraine

Планують також низку онлайн-заходів – наприклад, лазерне шоу і світлові привітання на Арці дружби народів.

На головній ялинці і коло неї буде багато відеокамер, щоб киян, які будуть змушені провести свята вдома, все ж змогли "відвідати" ялинку. Організатори обіцяють, що навіть буде можливість через камеру зробити фото свого обличчя на ялинковій прикрасі.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: святкуваннякоронавірус
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