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Відкладена Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться в лютому

П'ятниця, 4 грудня 2020, 15:11
Відкладена Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться в лютому
Фото з Twitter ЄП

Україна та Євросоюз домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке було перенесене з грудня, в лютому 2021 року.

Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на її пресслужбу.

"З європейськими партнерами ми вирішили провести Раду асоціації саме у форматі фізичної зустрічі. Але у зв’язку з жорстким локдауном у Брюсселі, який не дозволяє провести візит офлайн, ми погодили доцільність його перенесення на лютий 2021 року", - цитує пресслужба Стефанішину.

За словами віцепрем’єрки, сторони домовилися тримати діалог на високому політичному рівні до найшвидшої можливості фізичного візиту української делегації до Брюссел.

Стефанішина додала, що наступного тижня разом з прем’єр-міністром проведуть розмову з верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем та комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, після якої уже можна буде говорити про конкретну дату засідання Ради асоціації.

Засідання Ради асоціації Україна-ЄС було заплановане на 8 грудня у Брюсселі, але його відклали через неможливість провести зустріч особисто.

Рада асоціації Україна-ЄС – це щорічний захід, де на вищому політичному рівні проводиться оцінка виконання  Угоди про асоціацію та окреслюються майбутні плани.

Теми: ЄСУкраїна
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