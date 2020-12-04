Екскомандир "Беркуту", якого обвинувачували у злочинах проти Майдану, поновився на посаді в МВС

Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.

Джерело: "Громадське" з посиланням на рішення суду від 1 грудня

Деталі: Шаповалов позивався до ГУ Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області з вимогою визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час "вимушеного прогулу".

Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти № 2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області, з якої його звільнили у листопаді 2015 року.

А також – стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".

UPD: В свою чергу заступник директора департаменту комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що Міністерство внутрішніх справ оскаржить рішення суду про поновлення Шаповалова на посаді. За його словами, відповідна апеляційна скарга готується і буде подана вже незабаром.

Тракало пояснив, що навіть якщо МВС доведеться забезпечити виконання рішення суду, воно, безумовно, буде виконане. Однак у такий спосіб, що Шаповалов все одно не працюватиме в Нацполіції.

На уточнююче запитання представник МВС запевнив, що міністерство "знайде відповідний правовий механізм".

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