Екскомандир "Беркуту", якого обвинувачували у злочинах проти Майдану, поновився на посаді в МВС
Харківський окружний адмінсуд поновив на посаді у правоохоронних органах екскомандира роти харківського підрозділу "Беркуту" Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.
Джерело: "Громадське" з посиланням на рішення суду від 1 грудня
Деталі: Шаповалов позивався до ГУ Міністерства внутрішніх справ України та ГУ Нацполіції у Харківській області з вимогою визнати незаконним його звільнення, поновити його на посаді та виплатити середню зарплату за час "вимушеного прогулу".
Суд постановив поновити Шаповалова на посаді командира оперативної роти № 2 батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ГУ МВС у Харківській області, з якої його звільнили у листопаді 2015 року.
А також – стягнути з МВС на користь Віктора Шаповалова 11 297,20 гривень за дні "вимушеного прогулу".
UPD: В свою чергу заступник директора департаменту комунікацій зі ЗМІ Ярослав Тракало повідомив "Українській правді", що Міністерство внутрішніх справ оскаржить рішення суду про поновлення Шаповалова на посаді. За його словами, відповідна апеляційна скарга готується і буде подана вже незабаром.
Тракало пояснив, що навіть якщо МВС доведеться забезпечити виконання рішення суду, воно, безумовно, буде виконане. Однак у такий спосіб, що Шаповалов все одно не працюватиме в Нацполіції.
На уточнююче запитання представник МВС запевнив, що міністерство "знайде відповідний правовий механізм".
Передісторія:
- Ексберкутівець Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Йому інкримінували перевищення службових повноважень, що призвели до загибелі або поранення 110 активістів Євромайдану 18 лютого 2014 року в районі Маріїнського парку та Кріпосного провулка в Києві.
- За даними слідства, екскомандир 2-ї роти харківського "Беркуту" віддав злочинний наказ, що призвів до смерті 3 активістів, а також до травмування 107 людей.
- У 2016 році Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.
- У листопаді 2019-го Київський апеляційний суд звільнив Шаповалова з-під варти, відтоді він перебуває на волі.
- Це рішення суд ухвалив за "законом Савченко", згідно з яким один день у СІЗО зараховується за 2 дні ув’язнення. За ним термін тримання під вартою Шаповалова становить 9 років із 10 максимально передбачених пред’явленим йому обвинуваченням.