В аеропорту "Бориспіль" завернули німця з георгіївською стрічкою і росіянку

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили в Україну громадянина Німеччини та його супутницю – росіянку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом з Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" мету свого візиту.

Крім того, в громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин.

Після відмови у пропуску німець росіянка вилетять з України зворотним рейсом.