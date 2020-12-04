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В аеропорту "Бориспіль" завернули німця з георгіївською стрічкою і росіянку

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:40
В аеропорту Бориспіль завернули німця з георгіївською стрічкою і росіянку

В аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили в Україну громадянина Німеччини та його супутницю – росіянку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом з Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" мету свого візиту.

Крім того, в громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин.

Після відмови у пропуску німець росіянка вилетять з України зворотним рейсом.

Українська правда
Теми: Прикордонна служба
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