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Відео з погрозами українським угорцям: силовики виявили іноземний слід

П'ятниця, 4 грудня 2020, 20:42
Відео з погрозами українським угорцям: силовики виявили іноземний слід
скріншот з відео із погрозами

За прояви ксенофобії у Закарпатській області поліція розпочала ще два кримінальні провадження, а у відео з погрозами угорцям прослідковується іноземний слід.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: 4 грудня в Закарпатській області на електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново покинути Україну, бо їх поб’ють. 

За фактом погроз поліція розпочала два кримінальні провадження. Винним особам загрожує до 5-ти років позбавлення волі. 

За декілька днів до цього в Інтернеті з’явилося відео, на якому невідомий у чорній масці на фоні начебто вказівника міста Берегове та прапора "Правого сектора", погрожує угорцям, які мають подвійне громадянство.

Пряма мова Клименка: "Нам достеменно відомо, що це громадянин сусідньої держави. Ми відслідкували, що на території Західної України він перебував виключно в період запису ролика, а в день опублікування відео покинув межі України.

І ще цікавий факт, який вдалося встановити поліцейським: вперше провокативне відео, на якому нібито український активіст погрожує представника угорської національної меншини, з’явилося на Ютуб-каналі блогерки із Сербії. А після того, як ролик поширився в Україні, вона його видалила".

Українська правда

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Теми: Закарпаттяполіція
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