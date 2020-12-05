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Молдова: Додон сподівається встигнути підписати закон про російську мову до інавгурації Санду

Субота, 5 грудня 2020, 02:59

Президент Молдови Ігор Додон сподівається встигнути підписати закон "про підвищення статусу російської мови в республіці" до інавгурації новообраного президента Майї Санду.

Джерело: інтерв'ю телеканалу "Росія-24", передає ТАРС

Пряма мова Додона: "Для нас принципово важливо, щоб ці закони були прийняті в другому читанні до інавгурації нового президента для того, щоб я ці закони підписав. Мені здається, що наступний президент ці закони не підпише",

Деталі: Ігор Додон також сподівається, що так звана російська вакцина від коронавірусу надійде в країну найближчим часом.

Що передувало:

  • Парламент Молдові 3 грудня схвалив в першому читанні законопроект про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування і проголосували за поправки, які скасовують заборону на мовлення телеканалів РФ.
  • Обрана президентка Молдови Мая Санду закликала громадян вийти в неділю 6-го грудня на протест після резонансних рішень, які у четвер ухвалив парламент.

Читайте також: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України.

Інтерв’ю Маї Санду для Європейської правди: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна".

Теми: МолдоваРосія


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