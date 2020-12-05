В рамках контракту з доставки вантажів американського космічного агентства NASA на Міжнародну космічну станцію компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 5 грудня здійснити запуск 21-ї вантажної місії.

Джерело: Сайт NASA

Деталі: Багаторазова ракета-носій Falcon 9, яка виведе модернізований вантажний багаторазовий корабель SpaceX Dragon на орбіту, стартуватиме з комплексу 39А в космічному центрі Кеннеді, Флорида 5 грудня о 18:39 за Києвом (11:39 a.m. ET ).

Стиковка модифікованого Dragon, який тепер вміщує на 50% більш вантажу ніж попередня модель, запланована на 9 ранку неділі за Києвом.

Цього разу корабель завантажили 2900 кілограмами різноманітного вантажу. За два місяці він поверне на Землю близько 2350 кг старого обладнання.

Перший багаторазовий ступінь Falcon 9 використовується вже вчетверте. До цього він доставив двох астронавтів на МКС та вивів на орбіту місії ANASIS-II і Starlink.

Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Довідка: Нині екіпаж МКС складається з 7 людей.

Що передувало: Компанія Ілона Маска Spacex готує міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс, до першого тестового польоту на 15 кілометрів.