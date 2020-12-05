Коронавірус: майже 14 тисяч нових заражень, 226 людей померли
Протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні від коронавірусу померли 226 хворих, при цьому виявлено 13 825 нових випадків Covid-19.
Джерело: МОЗ
Деталі: Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників. Протягом п'ятниці госпіталізація знадобилася 1504 особам.
Одужало за добу 14 724 осіб.
Здійснено 67 533 тестування, зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло Covid-19 вже 801 716 осіб.
Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП
Нагадаємо: Третього грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 особі, госпіталізували 1 776 заражених, 235 людей померли.