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Коронавірус: майже 14 тисяч нових заражень, 226 людей померли

Субота, 5 грудня 2020, 08:25

Протягом минулої доби, 4 листопада, в Україні від коронавірусу померли 226 хворих, при цьому виявлено 13 825 нових випадків Covid-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників. Протягом п'ятниці госпіталізація знадобилася 1504 особам.

Одужало за добу 14 724 осіб.

Здійснено 67 533 тестування, зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло Covid-19 вже 801 716 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: Третього грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 15 131 особі, госпіталізували 1 776 заражених, 235 людей померли.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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