Коронавірус: більше 11,5 тисяч нових випадків та 167 смертей за добу
Неділя, 6 грудня 2020, 07:24
Протягом суботи, 5 грудня, в Україні виявили ще 11590 випадків коронавірусної хвороби, 167 заражених померли.
Джерело: МОЗ
Деталі: Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 127 осіб;
- летальних випадків – 167;
- одужало – 6 048 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).
За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померли 13 588 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.
Нагадаємо: 4 грудня в Україні від коронавірусу померли 226 хворих, при цьому виявлено 13 825 нових випадків Covid-19.
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Українська правда