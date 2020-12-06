Коронавірус: більше 11,5 тисяч нових випадків та 167 смертей за добу

Протягом суботи, 5 грудня, в Україні виявили ще 11590 випадків коронавірусної хвороби, 167 заражених померли.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 127 осіб;

летальних випадків – 167;

одужало – 6 048 осіб;

здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).

За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померли 13 588 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

Нагадаємо: 4 грудня в Україні від коронавірусу померли 226 хворих, при цьому виявлено 13 825 нових випадків Covid-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП