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Коронавірус: більше 11,5 тисяч нових випадків та 167 смертей за добу

Неділя, 6 грудня 2020, 07:24
Коронавірус: більше 11,5 тисяч нових випадків та 167 смертей за добу

Протягом суботи, 5 грудня, в Україні виявили ще 11590 випадків коронавірусної хвороби, 167 заражених померли.

Джерело: МОЗ

Деталі:  Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 127 осіб;
  • летальних випадків – 167;
  • одужало – 6 048 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).

За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померли 13 588 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.

 

Нагадаємо: 4 грудня в Україні від коронавірусу померли 226 хворих, при цьому виявлено 13 825 нових випадків Covid-19.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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