Явка на виборах у Кривому Розі склала близько 35%
Станом на 20 годину явка під час повторного голосування на виборах мера Кривого Рогу склала, за даними "ОПОРИ", 34,6%, за даними міської ТВК – 35,14%.
Джерело: громадянська мережа "ОПОРА", глава міської ТВК в Кривому Розі Валентин Орлов, повідомляє Перший криворізький
Дослівно "ОПОРА": "За даними громадянської мережа "ОПОРА", станом на 20:00 явка під час повторного голосування у Кривому Розі склала 34,6% (похибка – 1,40%).
Для порівняння, явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 23%, а 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах становила 29,23%".
Деталі: У той же час, глава міської ТВК в Кривому Розі Валентин Орлов повідомив, що явка склала 35,14%.
За його словами, 6 грудня на виборчі дільниці для голосування прийшли 170 390 криворіжців.
Що передувало: За даними ЦВК, явка виборців на місцевих виборах в Україні 25 жовтня склала 36,88%.
Довідка: У другому турі за право стати міським головою Кривого Рогу змагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик (набрав в першому турі 25,94% голосів) та представник ОПЗЖ Костянтин Павлов (9,15%).
Спеціальні кореспонденти Української правди побували у місті перед другим туром. У понеділок, 7 грудня, читайте на УП матеріал про вибори у Кривому Розі.