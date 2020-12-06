Явка на виборах у Кривому Розі склала близько 35%

Станом на 20 годину явка під час повторного голосування на виборах мера Кривого Рогу склала, за даними "ОПОРИ", 34,6%, за даними міської ТВК – 35,14%.

Джерело: громадянська мережа "ОПОРА", глава міської ТВК в Кривому Розі Валентин Орлов, повідомляє Перший криворізький

Дослівно "ОПОРА": "За даними громадянської мережа "ОПОРА", станом на 20:00 явка під час повторного голосування у Кривому Розі склала 34,6% (похибка – 1,40%).

Для порівняння, явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 23%, а 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах становила 29,23%".

Деталі: У той же час, глава міської ТВК в Кривому Розі Валентин Орлов повідомив, що явка склала 35,14%.

За його словами, 6 грудня на виборчі дільниці для голосування прийшли 170 390 криворіжців.

Що передувало: За даними ЦВК, явка виборців на місцевих виборах в Україні 25 жовтня склала 36,88%.

Довідка: У другому турі за право стати міським головою Кривого Рогу змагаються кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик (набрав в першому турі 25,94% голосів) та представник ОПЗЖ Костянтин Павлов (9,15%).

Спеціальні кореспонденти Української правди побували у місті перед другим туром. У понеділок, 7 грудня, читайте на УП матеріал про вибори у Кривому Розі.