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Явка 36,88%: на місцеві вибори прийшли 10,5 млн українців

Понеділок, 26 жовтня 2020, 09:51
Явка 36,88%: на місцеві вибори прийшли 10,5 млн українців
Фото Дмитра Ларіна, УП

Явка виборців на місцевих виборах в Україні 25 жовтня склала 36,88% - за результатом опрацювання 100% інформації з усіх областей України.

Джерело: Центральна виборча комісія

Деталі: 10 556 621 виборець 25 жовтня отримав бюлетені та проголосував.

 

Дані надійшли від територіальних виборчих комісій.

Найвища явка була у Тернопільській області - 44,68%, найнижча у Донецькій - 31,67%.

 

Нагадаємо: Місцеві вибори-2020 проходили в умовах пандемії COVID-19, з епідемічними вимогами. Кожен п'ятий виборець не пішов голосувати через стан здоров'я, а кожен 7-й не знав, за кого голосувати, згідно з опитуванням соціологів.

Довідка: На попередніх місцевих виборах, 25 жовтня 2015 року, бюлетені на дільницях взяли 46,62% українських виборців.

Явка виборців на позачергових парламентських виборах у липні 2019 року була 49,84%.

На останніх президентських виборах навесні 2019 року явка склала: в першому турі - 63,52%, у другому турі - 61,37%

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориЦВКмісцева влада
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