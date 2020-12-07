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120-й день після виборів: Лукашенко продовжує масово затримувати активістів і журналістів

Понеділок, 7 грудня 2020, 01:51

У Білорусі під час чергової акції протесту в неділю були затримані понад 300 осіб, серед яких, зокрема, журналісти.

Джерело: правозахисний центр "Весна". Беларуская асацыяцыя журналістаў

Деталі: Станом на 1:30 в списку "Весни" 315 імен затриманих, список постійно доповнюється. Переважна більшість були затримані в Мінську.

Серед затриманих — відома 73-річна активістка Ніна Богинская до квартири якої минулого тижня увірвалися люди без розпізнавальних знаків, 79-річна мати журналістки "Радые Свабода" Анни Соусь Лариса Соусь, відомий поет і співак Влад Ленкевич, журналістка агентства "Інтерфакс-Захід" і ряд інших особистостей.

Білоруська асоціація журналістів повідомляє, що в Гродно під час висвітлення акцій також були затримані журналісти видання "БелаПАН".

В ГУВС Мінміськвиконкому виданню "БЕЛТА" повідомили, що "сьогодні з 12.00 до 15.00 у різних районах столиці зібралися невеликі групи громадян, які позначали себе незареєстрованою символікою і плакатами, що містять різні заклики. У деяких місцях присутні намагалися виходити на проїжджу частину. Вжито заходів щодо припинення подібних дій".

У міліції також повідомили, що на території Мінська затримано понад 300 громадян, щодо яких розпочато адміністративний процес за ст.23.34 КоАП (порушення порядку організації або проведення масових заходів).

Відзначається, що деякі з затриманих раніше вже притягувалися до відповідальності за участь у несанкціонованих заходах, а окремі особи чинили спротив "законним вимогам правоохоронців".

Санкція статей за "участь у несанкціонованих масових заходах" і "непокору законним вимогами співробітників міліції" передбачає покарання у вигляді 15 діб арешту за кожне правопорушення, в сукупності 30 діб арешту.

Що передувало: У Білорусі в неділю, 6 грудня, пройшли "дворові марші" протесту проти фальсифікації президентських виборів і насильства силовиків.

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Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію. 

Теми: БілорусьЛукашенко


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