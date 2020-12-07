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Спад "хвилі" COVID триває: 8 641 випадок за неділю в Україні 

Понеділок, 7 грудня 2020, 08:11
УП

За неділю 6 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 641 людині, госпіталізували 1 037 осіб, одужали 5 123 особи, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, дані РНБО

Деталі: Недільна статистика у понеділки минулого місяця була гіршою: 30 листопада – 9 946 випадків, 23 листопада – 10 945 випадків, 16 листопада – 9 932 випадки, 9 листопада – 8 687 випадків. Із 14-го до 30-го листопада по вихідних діяв "локдаун". 

Найбільше підтверджених випадків за останню добу зареєстрували у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

Летальних випадків найбільше зареєстрували в неділю у Херсонській області (31), Львівській області (19), Донецькій області (17), у місті Київ (16), у Хмельницькій області (7).  

Серед 8,6 тисяч нових хворих: 390 дітей та 284 медпрацівники.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 821 947 осіб, із них 423 704 особи одужали, а 13 733 хворих померли.

Зараз коронавірус, за офіційними даними, мають 384 510 жителів України.

Із березня провели 4 807 961 тестування методом ПЦР. За останню добу зробили 33 502 тестування: методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621.

Нагадаємо: Україна є 4-ю в Європі та 10-ю у світі за кількістю нових випадків COVID-19 станом на 6 грудня (тобто рейтинг грунуєсь на даних за 5 грудня).

6 грудня в світі діагностували 534 тисяч нових заражень COVID-19 і 7 537 летальних випадків внаслідок коронавіусу. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

10 тисяч померлих чи понад 20? Що не так з українською статистикою смертності від COVID-19

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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