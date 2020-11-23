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У неділю хворих на COVID виявили менше, а смертей вже 11 тисяч 

Понеділок, 23 листопада 2020, 08:35

За неділю 22 листопада в Україні виявили 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 165 осіб, втратили 124 пацієнтів, визнали одужання 4 143 осіб.

Джерело: дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: За весь час пандемії в Україні захворіли через коронавірус 635 689 осіб, із них 291 060 осіб одужали, а 11 075 померли. 

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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