У неділю хворих на COVID виявили менше, а смертей вже 11 тисяч 

За неділю 22 листопада в Україні виявили 10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 165 осіб, втратили 124 пацієнтів, визнали одужання 4 143 осіб.

Джерело: дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова, моніторинг РНБО

Деталі: За весь час пандемії в Україні захворіли через коронавірус 635 689 осіб, із них 291 060 осіб одужали, а 11 075 померли. Зараз на COVID-19 хворіють 333 554 жителі України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Летальних випадків найбільше було зафіксовано у Києві (19), Запорізькій (17), Житомирській (11), Львівській та Дніпропетровській (по 10) областях.

Серед усіх нових хворих: 491 дитина та 447 медпрацівників.

За минулу добу зробили 28 374 тестувань: методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3 121.

УП

Нагадаємо: За добу 20 листопада, в Україні зафіксували останній на даний час антирекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусу – 14 580. Станом на ранок 18 листопада в Україні нараховувалося 10 тисяч летальних випадків, зареєстрованих із березня.

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COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП