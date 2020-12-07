Зеленський хоче відновити проєкт Порошенка для розмови з регіонами

Президент Володимир Зеленський вважає за необхідне відновити Раду регіонального розвитку, яка зможе покращити комунікацію між центральною владою і владою на місцях.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Одним з найбільш перспективних напрямків вважаю реанімацію Ради регіонального розвитку, яка дасть змогу суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади".

Деталі: За словами президента, наразі завдяки децентралізації місцева влада отримала багато повноважень, владних і фінансових можливостей. А це у свою чергу призвело до того, що розгорнулася "відчайдушна боротьба" за вплив у громадах майже по всій Україні.

Водночас Зеленський додав, що децентралізація – це перш за все про розвиток. Тому, за його словами, конструктивні сили у місцевих радах, центральна влада та суспільство загалом мають стримувати "апетити ділків, які розглядають місцеві бюджети та нові повноваження виключно як особисту годівницю чи компенсатор втрачених можливостей на національному рівні".

Президент заявив, що треба продовжувати реформу децентралізації саме так, як вона й планувалася – задля розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя.

Зеленський закликав усіх представників місцевої влади та нових політиків у громадах до дискусії про те, як досягти високої якості життя у громадах по всій країні.

Для довідки: 7 грудня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.

Що було раніше: Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко вважав за необхідне відновити роботу Ради регіонів, до якої залучати голів обласних державних адміністрацій та мерів міст.

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