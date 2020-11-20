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У Зеленського хочуть відновити Ради регіонів

П'ятниця, 20 листопада 2020, 18:48

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко вважає за необхідне відновити роботу Ради регіонів, до якої залучати голів обласних державних адміністрацій та мерів міст.

Джерело: Тимошенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тимошенка: "Я за те, щоб відновити найближчим часом Раду регіонів, звісно, на основі голів ОДА, але й із залученням мерів великих міст, і малих зокрема. Тому що у 2021 році грошей у регіони піде ще більше через децентралізацію. У них у руках буде ресурс і вони мають розуміти, як їм розпоряджатися, і рухатися всім разом на якісь великі національні проекти, які оголошені і президентом Зеленським, і Кабміном".

Деталі: Тимошенко зазначив, що у регіонів є свої потреби та є загальна політика держави, яку просуває влада, наприклад проект "Велике будівництво". Він наголошує, що мета створення Ради – "прислухатися і розуміти специфіку кожного регіону", тому що меру "щось краще видно на місці, ніж нам тут".

Довідково: Раду регіонів створив експрезидент Віктор Янукович у квітні 2010 року "з метою забезпечення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

У вересні 2014 року п’ятий президент Петро Порошенко скасував її, а у квітні 2015 року створив Раду регіонального розвитку "з метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування у питаннях напрацювання оптимальної моделі розвитку місцевого самоврядування".

Цю раду скасував його наступник, чинний президент Володимир Зеленський, у грудні 2019 року. Того ж місяця він створив Раду розвитку громад та територій "з метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування".

Українська правда
Теми: Зеленськийрегіони


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