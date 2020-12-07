"Шкода державним інтересам": СБУ назвала причину обшуків в Укроборонпромі

Служба безпеки України з серпня поточного року проводить досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого статтею держзрада – йдеться про шкоду державним інтересам України у сфері військово-технічного співробітництва та оборонно-промислового комплексу.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Одним з епізодів кримінального провадження є дослідження інформації, опублікованої інтернет-виданням "Цензор.Нет" 5 серпня 2020 року в статті "Провал у Пакистані. Як топменеджери "Укроборонпрому" вибили Україну зі стратегічного ринку озброєнь". Автор звернув увагу на втрату Україною ринків збуту вітчизняної продукції внаслідок залучення іноземних комерційних структур, афілійованих із посадовими особами ДК "Укроборонпром" та ДК "Укрспецекспорт".

Встановлено, що вітчизняний спецекспортер залучив до військово-технічного співробітництва з країною Південної Азії компанію "R". Попри застереження та наявність негативного іміджу на ринку торгівлі озброєнням, ця компанія була залучена і до вже чинних контрактів, і до передконтрактних переговорів, що перебували на завершальній стадії.

За попередніми даними, представникам іноземної компанії передавалась службова інформація, яка містить комерційну таємницю щодо стану військово-технічного співробітництва України та країни Південної Азії, умов можливих зовнішньоекономічних контрактів, переговорів тощо".

Деталі: Матеріали, які має СБУ, свідчать, що внаслідок залучення компанії "R" зірване укладення низки стратегічних контрактів, а також створені умови для виходу на ринок озброєння не українських товарів, а країн-конкурентів.

В Службі безпеки зазначають, що посадові особи Укроборонпрому та Укрспецекспорту пов’язані із посадовцями компанії "R" - усі вони раніше працювали в цій компанії.

Відомство наголошує, що шкода державі полягає у зниженні військово-технічного співробітництва України з іноземним партнером. Водночас цим має намір скористатися РФ, що своєю чергою створює загрозу нацбезпеці України.

Також СБУ розповіла, що під час обшуків 3 грудня представники компанії не лише не сприяли цим обшукам, а й "штучно затягували проведення, приховували документальні матеріали та носії інформації, блокували приміщення тощо".