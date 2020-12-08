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У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, але Трамп незадоволений результатом

Вівторок, 8 грудня 2020, 01:59
У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, але Трамп незадоволений результатом
Фото: Reuters

Після третього перерахунку голосів виборців, у штаті Джорджія офіційно затвердили результати виборів президента США, які відбулися ще 3 листопада. Переміг демократ Джо Байден.

Джерело: ReutersCNN

Деталі: Держсекретар Джорджії Бред Реффенспергер заявив, що сьогоднішній день "став особливо важливим у питанні чесності президентських виборів. Тепер жителі штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси були підраховані точно, справедливо та надійно".

Чинний президент США Дональд Трамп незадоволений результатом чергового перерахунку голосів у штаті, який втрете підтвердив перемогу Джо Байдена, і продовжує заявляти про фальсифікації.

Довідка: Згідно з підрахунком голосів в усіх штатах, переможцем президентських виборів у США став кандидат від Демократичної партії Джо Байден — він отримав 306 голосів виборників при 270 необхідних. У Дональда Трампа — 232 голоси.

Що передувало:

  • 6 грудня чинний президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе залишиться при владі на другий термін.
  • Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибориБайденТрамп
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