У штаті Джорджія втретє перерахували голоси, але Трамп незадоволений результатом

Після третього перерахунку голосів виборців, у штаті Джорджія офіційно затвердили результати виборів президента США, які відбулися ще 3 листопада. Переміг демократ Джо Байден.

Джерело: Reuters. CNN

Деталі: Держсекретар Джорджії Бред Реффенспергер заявив, що сьогоднішній день "став особливо важливим у питанні чесності президентських виборів. Тепер жителі штату можуть рухатися вперед, знаючи, що їхні голоси були підраховані точно, справедливо та надійно".

Чинний президент США Дональд Трамп незадоволений результатом чергового перерахунку голосів у штаті, який втрете підтвердив перемогу Джо Байдена, і продовжує заявляти про фальсифікації.

“Georgia is not the only state that pushed through these last minute rules changes before the presidential election.” @marthamaccallum They forgot about our Constitution!