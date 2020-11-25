Байден озвучив свої кроки на перші 100 днів при владі
Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.
Джерело: Байден в інтерв'ю телеканалу NBC, агенція "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Я направлю в Сенат Сполучених Штатів законопроект про імміграцію, який дозволить отримати громадянство більш ніж 11 мільйонам незареєстрованих людей в Америці...
Я також маю намір покінчити з деякими, я думаю, дуже шкідливими виконавчими указами, які значно вплинули на погіршення клімату і зробили нас менш здоровими (...), які підписав президент (Трамп)".
Деталі: Байден заявив, що подбає про те, щоб влада штатів, які постраждали від пандемії коронавірусу, отримала "негайну допомогу", хоча й не уточнив, як він це зробить.
За його словами, "це більше, ніж просто фінансова криза – це криза, яка викликає реальний психічний стрес у мільйонів людей".
Байден не планує після інавгурації ініціювати розслідування щодо Трампа: "Я не буду робити те, що робить цей президент, і використовувати Міністерство юстиції як засіб, щоб наполягати на тому, що щось сталося".
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Передісторія:
- Вибори президента США відбулися 3 листопада. Більшість голосів уже підраховано, але офіційні результати обробки бюлетенів у штатах будуть відомі пізніше. На підставі наявних даних, ЗМІ спрогнозували перемогу Байдена.
- Управління загальних служб повідомило, що адміністрація готова офіційно почати процес передачі влади, але республіканець Дональд Трамп заявив, що це рішення впливає на спроби його команди домогтися перегляду результатів голосування.