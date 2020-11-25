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Байден озвучив свої кроки на перші 100 днів при владі

Середа, 25 листопада 2020, 08:57

Обраний президентом США Джо Байден заявив, що впродовж своїх перших 100 днів перебування на посаді хоче провести імміграційну реформу, скасувати укази Дональда Трампа про навколишнє середовище і допомогти владі штатів у боротьбі з COVID-19.

Джерело: Байден в інтерв'ю телеканалу NBC, агенція "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я направлю в Сенат Сполучених Штатів законопроект про імміграцію, який дозволить отримати громадянство більш ніж 11 мільйонам незареєстрованих людей в Америці...

Я також маю намір покінчити з деякими, я думаю, дуже шкідливими виконавчими указами, які значно вплинули на погіршення клімату і зробили нас менш здоровими (...), які підписав президент (Трамп)".

Деталі: Байден заявив, що подбає про те, щоб влада штатів, які постраждали від пандемії коронавірусу, отримала "негайну допомогу", хоча й не уточнив, як він це зробить. 

За його словами, "це більше, ніж просто фінансова криза – це криза, яка викликає реальний психічний стрес у мільйонів людей".

Байден не планує після інавгурації ініціювати розслідування щодо Трампа: "Я не буду робити те, що робить цей президент, і використовувати Міністерство юстиції як засіб, щоб наполягати на тому, що щось сталося".

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Передісторія:

  • Вибори президента США відбулися 3 листопада. Більшість голосів уже підраховано, але офіційні результати обробки бюлетенів у штатах будуть відомі пізніше. На підставі наявних даних, ЗМІ спрогнозували перемогу Байдена.
  • Управління загальних служб повідомило, що адміністрація готова офіційно почати процес передачі влади, але республіканець Дональд Трамп заявив, що це рішення впливає на спроби його команди домогтися перегляду результатів голосування.

Теми: БайденСШАвибориТрамп


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