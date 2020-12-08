Одна й та сама ракета SpaceX всьоме поспіль доставить вантаж на орбіту. Це 25 запуск компанії цьогоріч

11 грудня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставить на орбіту Землі супутник SXM-7 компанії Sirius XM. На орбіту вантаж виведе ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій.

Джерело: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Деталі: SXM-7 – супутник, який транслює радіо сигнал для значної частини світу. В даний час угруповання супутників Sirius XM складається з 5 супутників, які перебувають на геостаціонарній орбіті.

Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту запланований з комплексу SLC-40 у Флориді. Це 25 запуск компанії цьогоріч, попередні 24 були успішні. Окрім запуску супутник SXM-7 SpaceX планує в грудні здійснити ще 4 місії.

За 9 хвилин після старту Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який за останні 649 днів буде використано всьоме (попередній рекорд – 7 польотів за 807 днів), має приземлитись на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Фото: Sirius XM

Що передувало: 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту – це рекорд.