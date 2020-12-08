Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одна й та сама ракета SpaceX всьоме поспіль доставить вантаж на орбіту. Це 25 запуск компанії цьогоріч

Вівторок, 8 грудня 2020, 03:29
Одна й та сама ракета SpaceX всьоме поспіль доставить вантаж на орбіту. Це 25 запуск компанії цьогоріч

11 грудня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставить на орбіту Землі супутник SXM-7 компанії Sirius XM. На орбіту вантаж виведе ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій.

Джерело: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Деталі: SXM-7 – супутник, який транслює радіо сигнал для значної частини світу. В даний час угруповання супутників Sirius XM складається з 5 супутників, які перебувають на геостаціонарній орбіті.

Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту запланований з комплексу SLC-40 у Флориді. Це 25 запуск компанії цьогоріч, попередні 24 були успішні. Окрім запуску супутник SXM-7 SpaceX планує в грудні здійснити ще 4 місії.

За 9 хвилин після старту Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який за останні 649 днів буде використано всьоме (попередній рекорд – 7 польотів за 807 днів), має приземлитись на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

 
Фото: Sirius XM

Що передувало: 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту – це рекорд.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосІлон МаскСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
Усі новини...
Реклама: