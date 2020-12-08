Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Одна й та сама ракета SpaceX всьоме поспіль доставить вантаж на орбіту. Це 25 запуск компанії цьогоріч

Вівторок, 8 грудня 2020, 04:29

11 грудня американська приватна космічна компанія Ілона Маcка SpaceX доставить на орбіту Землі супутник SXM-7 компанії Sirius XM. На орбіту вантаж виведе ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій.

Джерело: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Деталі: SXM-7 – супутник, який транслює радіо сигнал для значної частини світу. В даний час угруповання супутників Sirius XM складається з 5 супутників, які перебувають на геостаціонарній орбіті.

Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту запланований з комплексу SLC-40 у Флориді. Це 25 запуск компанії цьогоріч, попередні 24 були успішні. Окрім запуску супутник SXM-7 SpaceX планує в грудні здійснити ще 4 місії.

За 9 хвилин після старту Falcon 9 її перший багаторазовий ступінь, який за останні 649 днів буде використано всьоме (попередній рекорд – 7 польотів за 807 днів), має приземлитись на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

 
Фото: Sirius XM

Що передувало: 25 листопада одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту – це рекорд.

Теми: космосІлон МаскСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
космос
В Токіо доставили капсулу з двома зразками астероїда Рюгу
Корабель для польотів на Марс: SpaceX анонсувала дату тестового запуску Starship
До МКС вперше пристикувалися відразу два космічні кораблі Ілона Маска
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...