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Одна й та сама ракета SpaceX всьоме доставила вантаж на орбіту – це рекорд

Середа, 25 листопада 2020, 05:37

24 листопада американська приватна космічна компания Ілона Ма ска SpaceX доставила на орбіту Землі 16-ту партію інтернет-супутників системи Starlink. На орбіту вантаж вивела ракета-носій Falcon 9, яка до цього успішно виконала шість подібних місій.

Джерело: SpaceX

Деталі: Запуск ракети-носія Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту, відбувся з комплексу SLC-40 ВВС США на мисі Канаверал у штаті Флорида. Це 104-й запуск ракет покоління Falcon.

У компанії відзначили, що перший багаторазовий ступінь Falcon 9 раніше вже шість разів використовувався для доставки вантажів на орбіту Землі, зокрема із вересня 2018 по серпень 2020 року.  

Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 приземлилась на безпілотну платформу "Of Course I Still Love You!" в Атлантичному океані. 

Довідка: Компанія Ілона Маска – світовий лідер за кількістю супутників на орбіті Землі. Зараз їх майже 1000, а за декілька років їх кількість має досягти 42 тисяч.

Ракета Falcon 9, яка і використовується для доставки супутників системи Starlink на орбіту, за один виліт може доставити максимум 60 апаратів.

Більшу кількість супутників зможе виводити космічний корабель компанії Маска — Starship, перший тестовий запуск якого повинен відбутися в кінці листопада.

Що передувало: SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink

Читайте за посиланням: Wi-Fi на всю планету. Яким буде глобальний супутниковий інтернет від SpaceX і OneWeb

Нагадуємо:

  • Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.
  • За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.

Українська правда
Теми: космосМаск


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