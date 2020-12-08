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Офіс генпрокурора викликали на комітет: вимагають звіту

Вівторок, 8 грудня 2020, 10:33
Офіс генпрокурора викликали на комітет: вимагають звіту
Фото gp.gov.ua

Представників Офісу генпрокурора запросили на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, щоб ті прозвітували про стан розслідування важливих і резонансних справ.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Напередодні Міжнародного дня боротьби із корупцією неочікувано для Офісу ГП, ми отримали запрошення на засідання антикорупційного комітету ВР України з метою поінформувати про стан важливих і резонансних справ".

Деталі: За словами Венедіктової, прокурори готуються і "обов’язково нададуть відповіді на всі питання депутатів". Зокрема і щодо гучної справи Роттердам+, яку розслідували більше 3 років.  

Генпрокурор також подякувала членам комітету за "проявлену послідовну позицію".

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокуроракомітетиВерховна Рада
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