Офіс генпрокурора викликали на комітет: вимагають звіту
Вівторок, 8 грудня 2020, 10:33
Представників Офісу генпрокурора запросили на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради, щоб ті прозвітували про стан розслідування важливих і резонансних справ.
Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook
Пряма мова: "Напередодні Міжнародного дня боротьби із корупцією неочікувано для Офісу ГП, ми отримали запрошення на засідання антикорупційного комітету ВР України з метою поінформувати про стан важливих і резонансних справ".
Деталі: За словами Венедіктової, прокурори готуються і "обов’язково нададуть відповіді на всі питання депутатів". Зокрема і щодо гучної справи Роттердам+, яку розслідували більше 3 років.
Генпрокурор також подякувала членам комітету за "проявлену послідовну позицію".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський заявив, що дав генпрокурору Ірині Венедіктовій час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.
Українська правда