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Україна пригрозила Ірану судом ООН через безплідні переговори про збитий літак МАУ

Вівторок, 8 грудня 2020, 12:38

Україна планує звертатися у Міжнародний суд Організації об'єднаних націй щодо збитого в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України", якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України та керівник української групи переговорників із Іраном Євгеній Єнін, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що Україна готова звертатися до Міжнародного суду ООН, "якщо переговорний процес зайде у глухий кут і ми вичерпаємо усі можливості переговорів з іранською стороною".

Євген Єнін зазначив, що низка обіцянок Ірану досі не виконані, хоча на словах іранська сторона заявляє, що прагне об’єктивного та неупередженого розслідування.

"Ближчими днями ми будемо вчергове виходити на контакт з іранською стороною, наполягати на виконанні досягнутих домовленостей. Досягати домовленостей і не реалізовувати їх - абсолютно контрпродуктивно, і саме тому ми не хотіли би продовжувати цю видимістю конструктивного діалогу, якщо на ділі в нас такого діалогу не виходить", - наголосив заступник міністра.

Ми розраховуємо, все ж таки, на наявність доброї волі іранської сторони і за допомогою усіх інструментаріїв, які ми маємо у своєму розпорядженні як дипломатичні, так і кримінально-правові, будемо вимагати від іранської сторони виконання міжнародно-правових зобов'язань", - додав він.

Як вже повідомлялося, напередодні у Генпрокуратурі заявили, що українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів, хоча з останнього раунду переговорів, який відбувся в Тегерані у жовтні, минуло вже півтора місяці.

Зазначимо, ще до першої зустрічі перемовників України та Ірану у липні Євген Єнін припускав, що справа закінчиться позовом до Міжнародного суду ООН.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніМЗСсудООНІран
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