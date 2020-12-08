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Китайська вакцина від COVID показала ефективність до 97%

Вівторок, 8 грудня 2020, 13:48
Фото xinhuanet.com

Індонезійська державна фармацевтична компанія "Bio Farma" заявила, що проміжні дані випробувань вакцини китайською компанією Sinovac свідчать про її ефективність до 97%.

ДжерелоReuters з посиланням на прессекретаря Bio Farma Івана Сетіавана

Пряма мова: "Наша команда клінічних випробувань, які тривали одного місяця, виявила, що проміжні дані показують, що ефективність вакцини становить до 97%".

Деталі: Він не уточнив, чи був проміжний результат клінічного випробування на пізній стадії. Водночас інший представник "Bio Farma" повідомив Reuters пізніше, що компанія все ще збирає дані про ефективність під час 3 фази дослідження, яка ще триває.

Раніше компанія Sinovac заявляла, що 97% здорових дорослих, які отримували менші дози, беручи участь у дослідженні 1-2 фази, показали імунну відповідь, пов'язану з антитілами, після прийому вакцини CoronaVac.

Представник Sinovac заявив у вівторок, що компанія ще не отримувала показань ефективності з 3 фази клінічних випробувань.

"Bio Farma" не надала даних про те, скільки учасників заразилися COVID-19 під час випробування, в якому брали участь 1600 людей.

За словами Сетіавана, "Bio Farma" чекатиме повних результатів, і очікує, що агентство з питань продовольства та ліків Індонезії дасть дозвіл на екстрене використання вакцини вже наприкінці січня перед початком масової вакцинації.

Теми: коронавірусвакцинаціяКитай


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