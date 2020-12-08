З України намагалися вивезти складові зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ" - СБУ

Контррозвідка СБУ блокувала чергову спробу незаконного вивезення з України товарів військового призначення.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними СБУ, зловмисники планували незаконно екпортувати до однієї з середньоазіатських країн складові агрегати для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АКМ", які належать до системи розвідки цілей, їх показу, визначення дальності до них, спостереження та супроводження цілі.

ЗРК "Оса-АКМ" призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою, а також стратегічних наземних об’єктів від пілотованих та безпілотних засобів повітряного нападу на малих і середніх висотах.

Організатори схеми подали на митницю документи з неправдивими даними, щоб приховати їх військове призначення.

Задокументовані контррозвідкою СБ України матеріали передадуть органу досудового розслідування.

Нагадаємо: Місяць тому СБУ також повідомляла про зрив спроби незаконно вивезти з України до однієї з країн Близького Сходу агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М".