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З України на Близький Схід намагалися вивезти деталі для зенітно-ракетного комплексу

Четвер, 19 листопада 2020, 17:48

Контррозвідка СБУ заблокувала спробу незаконно вивезти з України товари військового призначення.

Джерело: СБУ

Деталі: Посадовці однієї із київських структур у сфері державного експортного контролю планували вивезти з нашої країни товари військового призначення.

 

Оперативники спецслужби, зокрема, попередили незаконну поставку з України до однієї з країн Близького Сходу агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу "Оса-АК-М".

Правоохоронці встановили, що для приховування військового призначення цих товарів відправник вказав неправдиві відомості щодо їх кількісно-якісних характеристик.

Також на продукцію не було надано необхідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.

Наразі задокументовані контррозвідкою СБ України матеріали передали до органу досудового розслідування для прийняття процесуального рішення за ознаками вчинення злочину.

Українська правда
Теми: СБУ


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