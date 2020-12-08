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Зеленський призначив винороба новим главою Закарпаття

Вівторок, 8 грудня 2020, 13:47
Зеленський призначив винороба новим главою Закарпаття

Президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної держадміністрації директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Вручаючи службове посвідчення, Зеленський побажав Полоскову результативної роботи на благо регіону.

Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова згідно з поданою ним заявою.

7 грудня Петров очолив Закарпатську обласну раду.

Довідка: Полосков народився 1968 року. У 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.

Нагадаємо: 

  • Петров на місцевих виборах 25 жовтня очолював список партії "Слуга народу" на Закарпатті.
  • 25 листопада Кабмін погодив призначення нового глави Закарпатської ОДА замість Петрова.

Українська правда

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Теми: ЗакарпаттяЗеленський
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