Зеленський призначив винороба новим главою Закарпаття
Вівторок, 8 грудня 2020, 13:47
Президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної держадміністрації директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Вручаючи службове посвідчення, Зеленський побажав Полоскову результативної роботи на благо регіону.
Іншим указом Зеленський звільнив з посади голови Закарпатської ОДА Олексія Петрова згідно з поданою ним заявою.
7 грудня Петров очолив Закарпатську обласну раду.
Довідка: Полосков народився 1968 року. У 1997-му закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство". Працював на різних посадах у банківському секторі, займався підприємницькою діяльністю. З 2011 року був директором виноробної компанії.
Нагадаємо:
- Петров на місцевих виборах 25 жовтня очолював список партії "Слуга народу" на Закарпатті.
- 25 листопада Кабмін погодив призначення нового глави Закарпатської ОДА замість Петрова.
Українська правда