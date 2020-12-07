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Закарпатську облраду очолив чинний глава ОДА

Понеділок, 7 грудня 2020, 17:00

Закарпатську обласну раду очолив чинний глава Закарпатської обласної держадміністрації Олексій Петров.

Джерело: mukachevo.net

Деталі: Повідомляється, що першому пленарному засіданні сесії Закарпатської облради зареєструвалось 62 депутати з 64.

На посаду голови облради висунули 2 кандидатури: Олексія Петрова та Віктора Русина.

За підрахунками таємного голосування найбільшу підтримку серед депутатів отримав Петров, який набрав 37 голосів. Його опонент набрав 17 голосів.

Відзначимо, що Кабмін уже погодив призначення нового глави Закарпатської ОДА. Очолить Закарпаття замість Петрова директор виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолій Полосков.

Наразі указу президента про звільнення Петрова з посади голови ОДА на сайті глави держави нема. 

До нового скликання Закарпатської облради 2020-2025 років увійшли 64 людини. 24 новообраних є членами партій, 40 - безпартійні. Також до нової ради проходять 22 чинних депутати Закарпатської облради та одна народна депутатка України.

За даними місцевого видання, у Закарпатській облраді утворилась більшість з партій "ЄС", "Слуга народу", "Батьківщини" і "Рідного Закарпаття".

Під час першого пленарного засідання облради партія угорців Закарпаття демонстративно покинула засідання. Перед голосуванням, представник партії заявив, що вони не будуть голосувати за главу облради через політичні переслідування.

Upd. Видання зазначає, що посади заступників голови Закарпатської обласної ради отримали представник "Батьківщини" та "Європейської солідарності".

За кандидатуру Дениса Мана від "ЄС" проголосували 36 депутатів, а за Андрія Шекету з "Батьківщини" – 41.

Нагадаємо: 

  • 23 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА Олексія Петрова, якого звільнив з посади начальника Управління СБУ в Кіровоградській області.
  • Петров на місцевих виборах 25 жовтня очолював список партії "Слуга народу" на Закарпатті.

Теми: Закарпаттямісцева влада


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