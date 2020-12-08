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За заклики віддати Крим Україні тепер росіянам світять штрафи і тюрма

Вівторок, 8 грудня 2020, 16:05

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років за відчуження частини території Росії і заклики до цього.

Джерело: "Коммерсант"

Деталі: Тепер екстремізмом визнається не тільки порушення територіальної цілісності Росії, але в тому числі і відчуження частини її території.

Як покарання встановлюється позбавлення волі на термін від 6 до 10 років.

За публічні заклики проти територіальної цілісності, висловлені вперше, загрожує адміністративний штраф.

За повторне порушення протягом року передбачена кримінальна відповідальність.

Штраф становитиме від 200 тис (2715 доларів). до 400 тис. руб. ($5400), збережеться і можливість позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Чому це важливо: Після прийняття поправок до Конституції РФ в неї, крім іншого, був доданий пункт про те, що "дії, спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються".

В Росії тоді заявили, що це зокрема потрібно, щоб зробити неконституційними будь-які законопроєкти, пов'язані з поверненням Криму Україні.

Теми: КримокупаціяРосія


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