Щоб ніколи не віддати Крим: в РФ пояснили, навіщо змінюють конституцію

Поправка до конституції РФ про захист цілісності Росії потрібна, щоб зробити неконституційними будь-які законопроекти, пов'язані з поверненням Криму Україні.

Джерело: співголова робочої групи з розробки поправок до конституції і глава комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас в інтерв'ю РБК

Пряма мова: "Це записано для того, щоб ніхто не міг серйозно внести поправку до законодавства, за якою Крим передається Україні. Це робиться для того, щоб жоден орган державної влади, включаючи президента або парламент, або уряд, не могли серйозно вести переговори, наприклад, про повернення Криму Україні".

Деталі: Поправка сформульована так: "Російська Федерація забезпечує захист свого суверенітету і територіальної цілісності. Дії (за винятком делімітації, демаркації, редемаркації державного кордону Російської Федерації з суміжними державами), спрямовані на відчуження частини території Російської Федерації, а також заклики до таких дій не допускаються".

Вперше з ініціативою включити цю норму до конституції РФ на зустрічі президента з робочою групою виступив актор Володимир Машков.

Путін підтримав цю ідею, але зробив застереження, що "у нас переговори проходять з нашими партнерами з деяких питань".

Клішас же відзначав, що в разі прийняття цієї поправки, дипломати не зможуть вести переговори з іншими країнами про передачу земель, оскільки "на це буде конституційна заборона".

Голосування щодо поправок до основного закону РФ має відбутися 1 липня.

Для довідки: У чинному Кримінальному кодексі РФ є ст. 280.1, що забороняє "публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації". Ця стаття передбачає максимальне покарання до 4 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк.

За ті самі дії, вчинені з використанням засобів масової інформації та інтернету, передбачено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

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