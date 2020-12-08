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Голову Фонду держмайна намагалися підкупити втретє

Вівторок, 8 грудня 2020, 17:04

Детективи НАБУ викрили колишнього посадовця акціонерного товариства "Миколаївобленерго" на пропозиції та наданні голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку неправомірної вигоди у 100 тисяч доларів.

Джерело: НАБУ, Спеціаліована антикорупційна прокуратура

Деталі: В Національному антикорупційному бюро зазначають, що це вже третя зафіксована спроба підкупу голови ФДМУ.

Затриманий запропонував очільнику ФДМУ 100 тис. дол. США за призначення на посаду голови правління АТ "Миколаївобленерго" (70% акцій належать державі). Гроші планував передати двома частинами: 50 тис. дол. США до та решту — після призначення.

Крім того, вказана особа обіцяла щомісячно надавати голові Фонду держмайна 200 тис. дол. США неправомірної вигоди як частину "тіньового" прибутку, отриманого завдяки своїй посаді.

Чоловіка затримали на "гарячому" під час надання першого траншу.

 

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Передісторія:

  • В січні 2020 року за заявою голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували йому 5 мільйонів доларів хабара.
  • В липні 2020 року інший зловмисник пропонував хабар в розмірі 800 тисяч доларів за призначення керівників двох державних підприємств, а також продовження дії договору з одним з цих підприємств і комерційною фірмою.

Українська правда
Теми: Фонд держмайнаНАБУхабарАнтикорупційна прокуратура


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