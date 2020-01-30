Голові Фонду держмайна пропонували хабар у 5 мільйонів доларів

За заявою голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка Національне антикорупційне бюро викрило і затримало трьох осіб, які пропонували йому 5 мільйонів доларів хабара.

Джерело: НАБУ

Деталі: Підозрюваних затримали 29 січня "на гарячому" при передачі траншу в розмірі 50 тисяч доларів.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи.

За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину.

Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей.

Зазначається, що вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України.

Вказано, що розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.

Нагадаємо: Дмитро Сенниченко очолює Фонд державного майна з 19 вересня 2019-го.