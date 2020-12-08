ЄС нагадав Україні про необхідність вирішувати скандальну ситуацію з КС

Євросоюз нагадав Україні про необхідність вирішити ситуацію, що виникла внаслідок рішення Конституційного суду, та про важливість відновлення кримінальної відповідальності за брехню посадовців у деклараціях.

Про це йдеться у комюніке Євросоюзу, оприлюдненого за підсумками онлайн-зустрічі високого представника ЄС-віцепрезидента Єврокомісії Жозепа Борреля та єврокомісара з питань сусідства і розширення Олівера Варгеї з прем’єром Денисом Шмигалем та віцепрем’єркою з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Згідно з комюніке Євросоюзу, Жозеп Боррель та Олівер Варгеї закликали Україну продовжити зусилля, спрямовані на посилення верховенства права та боротьбу з корупцією, наголосивши, що серйозна реформа судової системи є ключовою частиною цих зусиль.

"Нагадавши про необхідність вирішувати питання, пов’язані з нещодавніми рішеннями Конституційного суду України, високий представник ЄС наголосив на важливості відновлення кримінальної відповідальності за неправдиві декларації. Він зазначив, що нещодавно ухвалений закон щодо декларування хоча і є кроком у правильному напрямку в реагуванні на рішення КС від 27 жовтня, проте містить деякі недоліки та не створює необхідного ефекту для стримування і запобігання корупції", - йдеться у комюніке.

У комюніке додають, що ЄС готовий допомогти Україні у пошуку виходу із ситуації.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 грудня відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.

Україні треба було відновити покарання за приховування статків під час декларування, хоча за брехню в деклараціях за 2017-2019 роки покарання вже не буде.

Європейська правда