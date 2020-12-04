Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування – за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

Джерело: засідання парламенту 4 грудня

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "За 289. Рішення прийнято".

Деталі: Депутати голосували за компромісний законопроєкт №4460-д, створений на основі президентського законопроєкту №4434 і напрацьованого робочою групою №4441.

Разумков пообіцяв, що підпише закон 7 грудня, щоб його встигли опублікувати до Нового року. Він також поцікавився, чи ніхто з нардепів не планує блокувати його постановами. Парламентарі запевнили, що блокувати не збираються.

Що в законі: Згідно з документом, умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі це від 1,3 до 9 мільйонів гривень – ред.) карається штрафом від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 42,5 до 51 тисячі гривень – ред.) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Умисне внесення суб’єктом декларування недостовірних відомостей від 4 тисяч прожиткових мінімумів (наразі 9 мільйонів гривень) карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів (від 51 до 85 тисяч гривень) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Умисне внесення суб’єктом декларування недостовірних відомостей від 4 тисяч прожиткових мінімумів (наразі 9 мільйонів гривень) карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів (від 51 до 85 тисяч гривень) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Умисне неподання декларації карається штрафом від 2,5 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що було раніше: Комітет з питань правоохоронної діяльності 3 грудня заявив, що пропонуватиме Верховній Раді прийняти компромісний законопроєкт щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування – у ньому передбачені штраф і обмеження волі.

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