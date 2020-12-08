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"Динамо" перемагає команду Реброва і буде грати в плей-офф Ліги Європи

Вівторок, 8 грудня 2020, 23:51

Київське "Динамо" у матчі шостого туру Ліги Чемпіонів з рахунком 1:0 переграло угорський "Ференцварош", який очолює Сергій Ребров. Ця перемога дозволила динамівцям посісти третє місце у своїй групі і кваліфікуватися до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Матч пройшов у вівторок 8 грудня у Києві на НСК "Олімпійський".

Перший тайм обидві команди провели обережно і без ударів у площину воріт. У динамівців був момент після прострілу Дениса Гармаша у штрафний майданчик, де Беньяміна Вербича випередив воротар "Ференцвароша". Гості у стартові 45-ть хвилин більше володіли м`ячем, але також мало що створили біля воріт динамівців. Був лише удар Нгуена Токмака з метрів 18-ти - вище воріт полетів м`яч.

На 54-й хвилині перший гольовий момент у гостей, коли після удару Токмака м`яч забрав Георгій Бущан. Відповідь динамівців була після удару Віктора Циганкова з метрів 13-ти і прямо в руки воротарю. На 60-й хвилині "Динамо" виходить вперед. Де Пена зі стандарту подав у штрафну, де Денис Попов ударом головою у кут воріт виводить киян вперед - 1:0.

Після голу киян в угорців був відразу шанс відігратися. Удар Мюрто Узуні відбив на кутовий Бущан. На 76-й хвилині ще один небезпечний момент біля воріт "Динамо". Після удару українця Олександра Зубкова м`яч пролетів поруч зі стійкою.

"Динамо" щось створити біля воріт "Ферервароша" вже не поспішало, але в останні хвилини і не дали розгулятися в атаці супернику, довівши матч до перемоги з мінімальним рахунком.

В іншому матчі групи G "Ювентус" на виїзді з рахунком 3:0 розгромив іспанську "Барселону". Два голи в цій грі з пенальті забив Кріштіану Роналду. Після цієї перемоги "Ювентус" з 15 очками виграв групу. В "Барселони" також 15 пунктів і друга позиція. "Динамо" з чотирма очками завершило виступ в ЛЧ на третьому рядку та "Ференцварош" з одним балом фінішував четвертим.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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