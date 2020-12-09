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Арестович про близькі до Медведчука медіа: "Вони не вороги і працюють за законом"

Середа, 9 грудня 2020, 12:00
Арестович про близькі до Медведчука медіа: Вони не вороги і працюють за законом

Радник глави Офісу президента і спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович вважає, що близькі до Віктора Медведчука медіа працюють за законом, а оцінку наративам, які вони несуть у маси, має давати СБУ та Нацрада.

Джерело: Арестович в коментарі "Українській правді" та в ефірі "Громадського радіо"

Пряма мова Арестовича в ефірі "Громадського радіо": "Вони не є нашими ворогами, вони є представниками українських ЗМІ, які працюють за законом. Ми вітаємо їх професійну діяльність. Інша справа, що деякі особи, користуючись їхніми можливостями, доносять викривлену, перекручену або упереджену інформацію.

Будь-яке медіа знає, що вони повинні надати дві точки зору. Моя задача - забезпечити другу, іншу точку зору. Коли звинувачують Офіс, я повинен забезпечити наявність іншого голосу".

Деталі: В коментарі "УП" Арестович пояснив, що три телеканали ("NewsOne", "112" и "ZIK"), про які йде мова, працюють за ліцензіями, які видали в Україні.

За його словами, треба розділяти професійну діяльність журналістів і ті заяви, які роблять гості, запрошені на ці телеканали.

Арестович зазначив, що не уповноважений відслідковувати редакційну політику цих медіа – "це прерогатива СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Вони мають нам сказати, чи є там проросійські наративи".

Він додав, що вітає їх "журналістську діяльність", а не наративи, які вони несуть у маси.

Пряма мова Арестовича в коментарі УП: "Держава не може поводити себе як Facebook, якщо у соцмережах кричать, що - це Медведчук, це проросійські канали і так далі, то це їх право. У нас свобода думки".

Нагадаємо: 

  • 28 жовтня блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики українській делегації тристоронньої контактної групи у Мінську з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.
  • У червні 2019 року народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак став власником телеканалу ZIK.
  • У 2018 році батько нардепа Євгена Мураєва Володимир передав Козаку корпоративні права на телеканал NewsOne.
  • Козак - давній соратник Віктора Медведчука. У грудні 2018 року він також став кінцевим бенефіціаром усіх шести телеканалів, що входять до групи "112 Україна".

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукЗМІ
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