Блогеру Арестовичу дали посаду в українській делегації ТКГ у Мінську

Блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики українській делегації тристоронньої контактної групи у Мінську з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: Арестович у Facebook

Пряма мова Арестовича: "Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука (президента України у 1991-94 рр), мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народа України".

Деталі: Арестович також розповів, що українська сторона під час засідання групи 28 жовтня запропонувала координаторам процесу представити до 4 листопада свій варіант "Плану дій" щодо інтенсифікації процесу мирного врегулювання. За його інформацією, наступне засідання ТКГ заплановано в період з 5 по 10 листопада.