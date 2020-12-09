Багаті країни закупили вакцин проти COVID на 300% щеплень, а бідні – на 10%

Багаті країни, які представляють усього 14% населення світу, закупили 53% усіх найбільш перспективних вакцин від COVID-19, а бідні країни можуть отримати недостатньо доз – і Україна в їх числі.

Джерело: заява організацій Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now і Oxfam, які входять в альянс за вакцину для людей (The People's Vaccine Alliance), заснована на даних аналітичної компанії Airfinity

Деталі: Аналіз угод між владами країн і 8 провідними потенційними вакцинами показує, що багатші країни закупили достатньо доз, щоб вакцинувати все своє населення майже тричі до кінця 2021 року, якщо всі препарати, які проходять клінічні випробування, будуть схвалені для використання. Канада – лідер: їй вистачить доз навіть для п'ятикратної вакцинації кожного канадця.

Багаті країни вже закупили 53% всіх найбільш багатообіцяючих вакцин, хоча вони представляють лише 14% населення світу.

При цьому 67 країн із низьким рівнем доходу і рівнем доходу нижче середнього ризикують залишитися позаду в цій справі. П'ятеро з них – Кенія, М'янма, Нігерія, Пакистан та Україна – зареєстрували вже майже 1,5 мільйона випадків захворювання.

Бідні країни чи країни, що розвиваються, зможуть вакцинувати проти COVID-19 лише одну з десяти осіб у наступному році. Їм не вистачить вакцин навіть для медпрацівників та людей із групи ризику, якщо уряди й фармацевтична промисловість не вживуть заходи для забезпечення виробництва достатньої кількості доз, попереджають у The People's Vaccine Alliance.

Анна Марріотт із "Oxfam" сказала: "Ніхто не повинен бути позбавлений можливості отримати життєво важливу вакцину через країну, в якій він живе, або кількості грошей у його кишені. Але якщо щось кардинально не зміниться, мільярди людей в усьому світі не отримають безпечну й ефективну вакцину від COVID-19 у найближчі роки".

На думку Хайді Чоу із "Global Justice Now", усі фармацевтичні корпорації та дослідні інститути, які працюють над вакциною, повинні ділитися важливими для її виробництва даними, а влада повинна гарантувати, що фармацевтична промисловість "ставить життя людей вище прибутку".

Вакцина Pfizer/BioNTech уже пішла в хід у Великобританії, вакцини від Moderna й Oxford у партнерстві з AstraZeneca будуть представлені або очікують схвалення регулюючих органів, російська вакцина Sputnik оголосила про успіх, ще чотири кандидати перебувають на третій фазі клінічних випробувань.

На даний момент усі дози Moderna і 96% Pfizer/BioNTech закупили багаті країни.

Oxford/AstraZeneca зобов'язалася надати 64% своїх доз людям у країнах, що розвиваються, але вони поки можуть охопити не більше 18% населення світу. Вони укладали угоди в основному з великими країнами, що розвиваються, як Китай та Індія, а більшість країн, що розвиваються, не уклали угод і ділять вакцину від COVAX.

Альянс закликає уряди зробити все, щоб вакцини від COVID-19 були безкоштовними для населення і розподілялися справедливо, виходячи з необхідності.

Також він пропонує підтримати пропозицію Південної Африки та Індії до Ради Світової організації торгівлі: відмовитися від прав інтелектуальної власності на вакцини, тести й методи лікування COVID-19, поки всі не будуть захищені.

Від УП: Як стало відомо від розробника формули вакцини mRNA-1273 Дрю Вайсмана, вакцина містить нову технологію, яка передає генетичний код: організм отримує вказівку створити копію білка вірусу Covid-19, щоб імунітет відповів. Вакцини проти коронавірусу мають лише синтетично створений генетичний код mRNA і чотири ліпідні наночастинки, тоді як вакцини від інших хвороб мають живі клітини і містять компоненти віруса.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП