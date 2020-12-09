Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посилений карантин буде у січні – офіційні дати

Середа, 9 грудня 2020, 14:39
Посилений карантин буде у січні – офіційні дати

Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "В результаті переговорів було прийнято рішення про те, що з 8 по 24 січня наступного року включно в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх "зимові канікули заради безпеки".

Деталі: Шмигаль зазначив, що влада не вважає за потрібне вводити локдаун у грудні, зважаючи на те, що йде певне зниження рівня захворюваності. За словами прем’єра це стало можливим завдяки карантину вихідного дня, запровадженого в листопаді та завдяки штрафам, які дисциплінують українців носити маски.

За словами Шмигаля, медична система наразі витримує навантаження. Водночас аби розірвати ланцюг захворюваності, який може виникнути після свят, планується посилити обмеження в січні наступного року.

Передбачається, з 00 годин 8 по 00.00 25 січня 2021 року буде заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс),
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставки
  • торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдв'яних ярмарків.

Громадський транспорт продовжить працювати. Аеропорти працюватимуть в звичному режимі. Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. Перукарні мають право працювати за попереднім записом.

 

Водночас Шмигаль наголосив, що держава залишає за собою право запроваджувати карантин невідкладно, якщо ситуація погіршиться.

Що передувало: Джерела УП повідомляли, що Кабінет міністрів готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
Усі новини...
Реклама: