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Посилений карантин буде у січні – офіційні дати

Середа, 9 грудня 2020, 15:39

Уряд запровадить посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "В результаті переговорів було прийнято рішення про те, що з 8 по 24 січня наступного року включно в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх "зимові канікули заради безпеки".

Деталі: Шмигаль зазначив, що влада не вважає за потрібне вводити локдаун у грудні, зважаючи на те, що йде певне зниження рівня захворюваності. За словами прем’єра це стало можливим завдяки карантину вихідного дня, запровадженого в листопаді та завдяки штрафам, які дисциплінують українців носити маски.

За словами Шмигаля, медична система наразі витримує навантаження. Водночас аби розірвати ланцюг захворюваності, який може виникнути після свят, планується посилити обмеження в січні наступного року.

Передбачається, з 00 годин 8 по 00.00 25 січня 2021 року буде заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс),
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставки
  • торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдв'яних ярмарків.

Громадський транспорт продовжить працювати. Аеропорти працюватимуть в звичному режимі. Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі. Перукарні мають право працювати за попереднім записом.

Водночас Шмигаль наголосив, що держава залишає за собою право запроваджувати карантин невідкладно, якщо ситуація погіршиться.

Що передувало: Джерела УП повідомляли, що Кабінет міністрів готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

Валентина Романенко, УП
Теми: карантин


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