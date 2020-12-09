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Новий локдаун буде з 8 по 24 січня – джерела

Середа, 9 грудня 2020, 09:40
Новий локдаун буде з 8 по 24 січня – джерела
Фото bzh.life

Кабінет міністрів готується ввести повний локдаун з 8 по 24 січня, щоб стримати розповсюдження коронавірусу і сезонних грипу та ГРВІ.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю "Українській правді", джерела "УП" в уряді

Пряма мова Шмигаля: "Я анонсую так, що ці заходи будуть загалом схожими на ті, які були під час карантину вихідного дня. Звичайно, якісь будуть трохи жорсткіші, якісь трошки м’якіші, тобто ми врахуємо ті особливості і, скажемо, ті знання, які все-таки вже отримали протягом цих шести днів карантину. Ми врахуємо особливості такого зимового, канікулярного періоду, і також десь попробуємо сумістити ті можливості, які дають зимові канікули, з тою необхідністю, яка є при запровадженні такого розриву епідеміологічного ланцюжка".

Деталі: За словами Шмигаля, жорсткий карантин має тривати від 15 до 21 дня, щоб призвести до розриву ланцюжка у поширенні коронавірусу. Попередньо, його планують розпочати в період від 2 до 10 січня.

Водночас, за даними джерел УП в уряді, Кабмін готується запровадити локдаун з 8 по 24 січня включно. Станом на 10:15 ранку з цього питання проходить нарада міністрів.

Більш детально читайте 10 грудня в інтерв’ю Шмигаля "Українській правді"

Передбачається, що в цей період буде заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів,
  • робота кафе, барів, ресторанів,
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів,
  • продовольчих і непродовольчих ринків.

Що було раніше: Із 14 до 30 листопада в Україні діяв "локдаун" вихідного дня, але уряд вирішив не продовжувати його.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкарантинкоронавірус
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