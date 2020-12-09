Рада розглядатиме бюджет-2021 у вівторок – Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок 15 грудня.

Джерело: Разумков в ефірі "5 каналу"

Пряма мова Разумкова: "Ми будемо це (ухвалювати бюджет-2021 – ред.) робити у вівторок. Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, все, що необхідно, підготувати цей важливий для держави документ. І наступного тижня, у вівторок, ми зможемо почати його розглядати.

Я сподіваюся, що ми спокійно його ухвалимо і не будемо робити так званих новорічних бюджетних ночей і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом".

Деталі: Він не зміг відповісти, чи, на його думку, знайдеться потрібна кількість підтримки серед нардепів.

Нагадаємо: Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

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