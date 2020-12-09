Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада розглядатиме бюджет-2021 у вівторок – Разумков

Середа, 9 грудня 2020, 19:16
Рада розглядатиме бюджет-2021 у вівторок – Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про державний бюджет України на 2021 рік у вівторок 15 грудня.

Джерело: Разумков в ефірі "5 каналу"

Пряма мова Разумкова: "Ми будемо це (ухвалювати бюджет-2021 – ред.) робити у вівторок. Я сподіваюся, що комітет встигне все пройти, все, що необхідно, підготувати цей важливий для держави документ. І наступного тижня, у вівторок, ми зможемо почати його розглядати.

Я сподіваюся, що ми спокійно його ухвалимо і не будемо робити так званих новорічних бюджетних ночей і спокійно держава зайде в новий рік з новим бюджетом".

Деталі: Він не зміг відповісти, чи, на його думку, знайдеться потрібна кількість підтримки серед нардепів.

Нагадаємо: Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

Читайте також: Бюджет-2021: що змінилося до другого читання у Раді

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадабюджетРазумков Дмитро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
Усі новини...
Реклама: