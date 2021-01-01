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Два телеканали другий рік поспіль показали вітання Порошенка замість Зеленського

П'ятниця, 1 січня 2021, 00:39

"5 канал" та "Прямий" другий рік поспіль ставлять в ефір новорічне вітання президента Володимира Зеленського до або ж після вітання його попередника Петра Порошенка. Таким чином, звернення п’ятого президента завершується об 00:00.

Джерело: ефір "5 каналу" та телеканалу "Прямий", вітання Порошенка

Деталі: Обидва телеканали безпосередньо пов’язані із колишнім гарантом. 

Зазначимо, що на "5 каналі" Зеленського показали раніше, ніж його опонента на минулих виборах. Привітання останнього почалось в 23:55. 

"Прямий" пішов по іншій "схемі" та опублікував слова Порошенка раніше Зеленського. Проте і в цьому випадку вітання чинного глави держави не припали на настання Нового року. 

Вітання п’ятого президента тривали трохи більше чотирьох хвилин. Зеленський же наговорив на 14.

Окрім Порошенка, до звернення також долучилась і новообрана депутатка Київради та колишня перша леді Марина Порошенко. 

У своєму вітання очільник "Європейської солідарності" говорив про коронавірус, нові умови життя в період пандемії. 

Традиційно Порошенко зачепив тему євроінтеграції та важливості її для України. Не забув він і згадати про чинну владу.  

"Я бажаю колективного імунітету людям від коронавірусу, що прийшов у 2020 році.  Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше", – сказав він. 

Нагадаємо: 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ПорошенкоЗеленський


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