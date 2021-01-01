Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США
П'ятниця, 1 січня 2021, 02:29
Президент США Дональд Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США. Обмеження стосуються тих, хто хотів отримати грін-карту та іноземних працівників.
Джерело: Reuters
Деталі: Трамп мотивує продовження окремих заборон необхідністю захисту американських робітників в умовах зруйнованої пандемією економіки.
Вказані заборони були запроваджені ще у квітні та червні цього року. Термін їх дії спливав 31 грудня.
Новообраний президент США Джо Байден розкритикував це рішення, але не сказав, чи буде скасовувати обмеження.
Нагадаємо:
- У квітні президент США Дональд Трамп розпорядився заборонити прийом іммігрантів до країни на 60 днів. Вказана заборона буде стосуватись тих, хто претендує на отримання "зеленої карти".
Українська правда