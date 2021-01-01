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Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США

П'ятниця, 1 січня 2021, 03:29

Президент США Дональд Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США. Обмеження стосуються тих, хто хотів отримати грін-карту та іноземних працівників. 

Джерело: Reuters 

Деталі: Трамп мотивує продовження окремих заборон необхідністю захисту американських робітників в умовах зруйнованої пандемією економіки. 

Вказані заборони були запроваджені ще у квітні та червні цього року. Термін їх дії спливав 31 грудня. 

Новообраний президент США Джо Байден розкритикував це рішення, але не сказав, чи буде скасовувати обмеження. 

Нагадаємо: 

  • У квітні президент США Дональд Трамп розпорядився заборонити прийом іммігрантів до країни на 60 днів. Вказана заборона буде стосуватись тих, хто претендує на отримання "зеленої карти".

Українська правда
Теми: ТрампміграціяСША


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