Президент США Дональд Трамп продовжив часткову заборону на імміграцію в США. Обмеження стосуються тих, хто хотів отримати грін-карту та іноземних працівників.

Джерело: Reuters

Деталі: Трамп мотивує продовження окремих заборон необхідністю захисту американських робітників в умовах зруйнованої пандемією економіки.

Вказані заборони були запроваджені ще у квітні та червні цього року. Термін їх дії спливав 31 грудня.

Новообраний президент США Джо Байден розкритикував це рішення, але не сказав, чи буде скасовувати обмеження.

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