США зупиняють прийом іммігрантів на два місяці

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Середа, 22 квітня 2020, 04:30

Президент США Дональд Трамп розпорядився заборонити прийом іммігрантів до країни на 60 днів. Вказана заборона буде стосуватись тих, хто претендує на отримання "зеленої карти".

Джерело: Reuters

Деталі: Президент планує підписати відповідне розпорядження у середу. Указ буде стосуватись лише тих, хто претендує на постійне проживання у Штатах, тобто на "грін-карту". Проте, заборона не буде застосовуватись до тих, хто їде до Штатів на тимчасовій основі. 

"Це буде нечесно і неправильно по відношенню до американців замінити їх новими робітниками, які прибули із-за кордону", – сказав він журналістам.

Трамп також зазначив, що рішення матиме винятки. 

Очільник Білого дому також заявив, що розпорядження буде переглянуте через 60 днів. 

"Зупинка імміграції допоможе безробітним американцям у першу чергу отримати робочі місця, коли країна відкриється (завершиться карантин – УП)", – заявив Трамп. 

Що передувало: Раніше президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що вирішив підписати указ про призупинення імміграції в США через наслідки епідемії коронавірусу.

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Українська правда
Теми: США Трамп міграція


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