США зупиняють прийом іммігрантів на два місяці
Президент США Дональд Трамп розпорядився заборонити прийом іммігрантів до країни на 60 днів. Вказана заборона буде стосуватись тих, хто претендує на отримання "зеленої карти".
Джерело: Reuters
Деталі: Президент планує підписати відповідне розпорядження у середу. Указ буде стосуватись лише тих, хто претендує на постійне проживання у Штатах, тобто на "грін-карту". Проте, заборона не буде застосовуватись до тих, хто їде до Штатів на тимчасовій основі.
"Це буде нечесно і неправильно по відношенню до американців замінити їх новими робітниками, які прибули із-за кордону", – сказав він журналістам.
Трамп також зазначив, що рішення матиме винятки.
Очільник Білого дому також заявив, що розпорядження буде переглянуте через 60 днів.
"Зупинка імміграції допоможе безробітним американцям у першу чергу отримати робочі місця, коли країна відкриється (завершиться карантин – УП)", – заявив Трамп.
Що передувало: Раніше президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що вирішив підписати указ про призупинення імміграції в США через наслідки епідемії коронавірусу.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі